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Япония просубсидирует строительство бомбоубежищ при ракетных атаках

Nikkei: Япония выделит субсидии на строительство бомбоубежищ на случай ракетных атак
Фото: Akio Kon / Getty Images
Фото: Akio Kon / Getty Images

Власти Японии планируют предоставить государственную помощь на строительство бомбоубежищ в попытке защитить население от потенциальных ракетных атак, пишет газета Nikkei.

Поводом для таких планах стала ситуация на Украине и многократные испытания Северной Кореей баллистических ракет.

Создание новых мест для эвакуации предусмотрено обновленной стратегией национальной безопасности Японии. Местные власти хотят, чтобы в дополнение к общественным объектам бомбоубежища появились в коммерческих зданиях и в частных домах.

В 2023 финансовом году правительство начнет изучение затрат и технических требований на строительство новых убежищ, субсидии бизнесу для этих целей могут начать выделять уже в 2024 финансовом году.

Как пишет Nikkei, в Японии насчитывается около 52 тыс. специально отведенных мест для временной эвакуации, которые обеспечить некоторую защиту от ракетных взрывов, однако только около 1,5 тыс. мест оборудованы под землей. По данным Японской ассоциации ядерных убежищ, переоборудование подвала существующего коммерческого здания в ядерное убежище может обойтись в несколько сотен тысяч долларов.

В 2022 году Северная Корея неоднократно проводила испытания баллистических ракет. Последний раз запуск прошел в ночь с 30 на 31 декабря. Япония и Южная Корея сообщили о пуске трех баллистических ракеты малой дальности КНДР в сторону Японского моря. Перед этими пусками лидер Северной Кореи Ким Чен Ын называл ситуацию на Корейском полуострове провокационной. По его мнению, США пытаются создать «азиатскую версию НАТО» в регионе и с целью давления на КНДР размещают в Южной Корее ударные ядерные средства.

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Об угрозе применения ядерного оружия стали и говорить и в контексте ситуации на Украине. В конце сентября 2022 года президент Владимир Путин обвинил США и Великобританию в том, что они пустили в ход «ядерный шантаж», и напомнил, что Россия может использовать для своей защиты все средства. В декабре он заявил, что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие.

Теги
Япония бомбоубежище запуск ракеты Украина КНДР Северная Корея субсидии
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