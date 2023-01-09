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Тайвань заявил о приближении к острову полусотни самолетов и кораблей КНР

Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 57 самолетов и четырех кораблей КНР

За сутки в прилегающий к Тайваню регион входили 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило Минобороны республики в Twitter.

«За период с 6.00 8 января до 6.00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении.

В опознавательную зону тайваньских систем ПВО вошли 28 самолетов, в том числе три беспилотника BZK-005, шесть истребителей J-11, два Су-30, 12 истребителей J-16 и два J-10, два стратегических бомбардировщика H-6, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Наблюдать за ними отправили воздушный и морской патрули. Кроме того, военные развернули ракетные комплексы наземного базирования, добавили в Минобороны Тайваня.

В 1949 году администрация Китайской Республики и представители правящей партии Гоминьдан потерпели поражение в гражданской войне и эвакуировались на Тайвань. Они не признали новое коммунистическое правительство легитимным. Пекин, в свою очередь, не признал суверенитет Тайваня. Китайские власти считают остров одной из провинций страны.

Ситуация вокруг Тайваня резко обострилась в апреле 2022 года, после визита на остров группы американских конгрессменов. Положение дел ухудшилось еще больше, когда в начале августа того же года на Тайвань приехала экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Китайские власти негативно восприняли этот визит. После этих событий Пекин регулярно направляет военную технику в регион и проводит учения неподалеку от острова.

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США предоставляют Тайваню оборонительную помощь и поставляют на остров вооружения. Президент страны Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон готов дать военный ответ, если Китай решится использовать силу против Тайваня. При этом Соединенные Штаты продолжают придерживаться политики «одного Китая», говорил он. Китайские власти, в свою очередь, допускали захват Тайваня силой.

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