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Блинкен заявил о «снижении температуры» в отношениях США и Китая
Госсекретарь Блинкен: США и Китаю удалось «снизить температуру» в отношениях
США и Китаю удалось немного «снизить температуру» в отношениях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в университете Чикаго (штат Иллинойс). Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента.
«Когда мы много встречаемся, много разговариваем, то результат оказывается именно таким. Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — сказал Блинкен в ответ на вопрос, удалось ли США и Китаю «снизить температуру» в отношениях.
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