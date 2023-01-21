Блинкен заявил о «снижении температуры» в отношениях США и Китая

США и Китаю удалось немного «снизить температуру» в отношениях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в университете Чикаго (штат Иллинойс). Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента.

«Когда мы много встречаемся, много разговариваем, то результат оказывается именно таким. Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — сказал Блинкен в ответ на вопрос, удалось ли США и Китаю «снизить температуру» в отношениях.

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