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В Иране заявили о доказательствах причастности Израиля к атаке в Исфахане

Постпред Ирана в ООН: расследование указывает на причастность Израиля к атаке в Исфахане
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Предварительное расследование атаки на объект Минобороны Ирана в Исфахане показало, что ответственность за случившееся несет Израиль. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани, передает агентство ISNA.

Иравани в письме к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу заявил, что в нападении виновен «сионистский режим». Он отметил, что своими действиями Израиль нарушил международное право. Дипломат призвал ООН осудить «воинственные заявления сионистских властей», обязать из соблюдать международные законы и прекратить свою «деструктивную деятельность в регионе».

В письме Иравани подчеркивается, что Иран имеет право защищать свою безопасность и реагировать на любые угрозы со стороны «сионистского режима» в любом месте и в любое время.

Дипломат также добавил, что относительно конфликта на Украине Иран придерживается позиции нейтралитета, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он назвал заявления высокопоставленного украинского чиновника о нападении на объект иранского Минобороны провокационным, необоснованным и нарушающим принципы международного права.

Имени чиновника Иравани не назвал. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк а следующий день после атаки на иранский военный объект написал: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала». Из-за этих слов МИД Ирана вызвал посла Украины.

Киев обвиняет Иран в поставках России оружия и военной техники, в том числе беспилотников. В Тегеране и Москве передачу дронов отрицают.

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Об атаке на военный комплекс в Исфахане Минобороны Ирана сообщило в ночь на 29 января. Позже взрывы произошли еще на нескольких объектах, которые связывают с оборонным комплексом республики.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что за атакой стоит Израиль. Арабские телеканалы Al Hadath и Al Arabiya сообщали, что к удару причастны американские военные. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о непричастности США к атаке. Об этом же говорили собеседники Reuters из числа американских чиновников. Агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что США возложили ответственность за случившееся на Израиль.

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Иран ООН Израиль стратегические объекты
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