МИД Ирана вызвал посла Украины из-за оценок Подоляка взрывов на заводах

Михаил Подоляк (Фото: president.gov.ua)

Украинского посла вызвали в МИД Ирана после заявлений советника главы офиса президента Михаила Подоляка. Об этом сообщает Tasnim.

В ночь на 29 января Минобороны Ирана заявило об атаке на производственный военный комплекс в городе Исфахан. Позже взрывы произошли еще на нескольких объектах, которые связывают с оборонным комплексом Исламской Республики. Днем Подоляк опубликовал в Twitter запись, в которой, в частности, говорилось: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала».

В декабре прошлого года Подоляк обвинил Иран в «демонстративном унижении института международных санкций» и призвал «перейти к более разрушительным, [чем санкции], инструментам: уничтожению производств и арестам поставщиков».

МИД Ирана счел заявление Подоляка и отсутствие реакции на него со стороны украинских властей «молчаливым согласием с причастностью этой страны к атакам на производственный комплекс» в Исфахане. Посол Украины должен будет объяснить слова советника, считают в Тегеране.

Украина обвиняет Иран в поставках России оружия и военной техники, в том числе беспилотников. В октябре 2022 года Тегеран такую информацию опровергал. Постпред Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани заявил тогда, что информация о передаче Ираном России беспилотников для применения на Украине является «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением». «Более того, Иран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадает под действия соответствующих положений резолюции Совета Безопасности ООН 2231», — добавил тогда дипломат.

Российская сторона тоже опровергала получение военной помощи от Ирана. Постпред при ООН Василий Небензя в октябре назвал такую информацию фейком.