Володин: танки Leopard на Украине будет ждать судьба «Тигров» во Второй мировой войне

Володин предрек танкам Leopard судьбу «Тигров» во Второй мировой войне

Танки Leopard (Фото: Philipp Schulze / Global Look Press)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале опубликовал поздравление с 80-летием победы в Сталинградской битве.

Володин заявил, что «уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все»: Ангела Меркель, занимавшая пост немецкого канцлера в 2005-2021 годах, «обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне», а нынешний глава правительства ФРГ Олаф Шольц «пошел еще дальше» и решил отправить Украине немецкие танки.

Депутат пообещал, что участь этих машин окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», — написал Володин.

Он призвал правительство Германии объяснить своим гражданам, зачем их «втягивают в войну», и вспомнить 1943 год.

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