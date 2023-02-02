Володин предрек танкам Leopard судьбу «Тигров» во Второй мировой войне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале опубликовал поздравление с 80-летием победы в Сталинградской битве.
Володин заявил, что «уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все»: Ангела Меркель, занимавшая пост немецкого канцлера в 2005-2021 годах, «обманывала мировое сообщество и свой народ, помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне», а нынешний глава правительства ФРГ Олаф Шольц «пошел еще дальше» и решил отправить Украине немецкие танки.
Депутат пообещал, что участь этих машин окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», — написал Володин.
Он призвал правительство Германии объяснить своим гражданам, зачем их «втягивают в войну», и вспомнить 1943 год.
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