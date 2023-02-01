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Песков фразой «будут жечь» оценил идею о выплатах за уничтожение танков

Песков: российские военные «будут жечь» западные танки на Украине

Идея главы Забайкальского края Александра Осипова о выплатах военным за захваченные и уничтоженные танки Leopard и Abrams свидетельствует о желании «прямо или косвенно способствовать достижению целей» специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Что касается танков, будут жечь, конечно, — тем более если будут такие поощрительные меры», — сказал он. По словам Пескова, подобные инициативы поступали «и по линии бизнеса».

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Дмитрий Песков танки танк Leopard выплаты
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