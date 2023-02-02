Антонов назвал целью США на Украине стратегическое поражение России

Цель США в конфликте на Украине — нанести стратегическое поражение России, заявил посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«В политических кругах Вашингтона не скрывают цели своей войны на украинской территории, я не оговорился, — нанести России стратегическое поражение, измотать и истощить нашу страну», — сказал он.

Американская сторона, по словам дипломата, настраивает против России ее союзников. Хотят рассорить нас с бывшими советскими республиками, угрожают им санкциями, убеждают в необходимости полного прекращения сотрудничества и каких-либо связей с нами, — продолжил он.

Российско-американские отношения сейчас находятся в плачевном состоянии, считает посол. Этого, по его словам, добились Соединенные Штаты, которые «разрушили все», что Вашингтон и Москва создавали в последние годы. В отношениях двух государств «зашкаливает» недоверие, добавил Антонов.

О том, что Соединенные Штаты намерены добиваться «стратегического провала» российской военной операции на Украине, ранее говорил президент США Джо Байден.

«Нападение [президента России Владимира] Путина на Украину — угроза миру и стабильности по всему миру», — заявлял глава государства. Мировые державы должны помогать Украине «защищать свою демократию», и Вашингтон продолжит поддерживать Киев и украинский народ, отмечал президент.

При этом Байден подчеркивал, что Соединенные Штаты не будут вступать в конфликт, пока они сами или их союзники не будут атакованы. «Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — говорил он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, в свою очередь, отмечал, что США хотят добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Госсекретарь США Энтони Блинкен называл целью Соединенных Штатов возвращение Киеву территорий, которые заняла Россия с 24 февраля.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что США из-за помощи Украине фактически стали стороной конфликта. Поставки оружия Киеву не помешают России достичь целей спецоперации, подчеркивалпресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.