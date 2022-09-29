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МИД заявил, что США «фактически стали стороной конфликта на Украине»

Захарова: США «фактически стали стороной конфликта на Украине»
По словам Захаровой, во время референдумов в ДНР, ЛНР и на территориях Херсонской и Запорожской областей Украина применяла поставленные США системы залпового огня HIMARS
Фото: Leo Correa / AP
Фото: Leo Correa / AP

Соединенные Штаты фактически стали участниками конфликта на Украине, заявила на брифинге представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Люди Донбасса, Херсонщины, Запорожья, вас не удалось сломить, а вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — сказала она.

По словам представителя российского МИДа, во время референдумов на этих территориях применялись поставленные США системы залпового огня HIMARS, а выбор целей Вооруженные силы Украины «в обязательном порядке согласовывают с американским командованием».

«Цель этих террористических атак очевидна — запугать народ, заставить отказаться от своего выбора, запугать всех остальных, загнать всех по углам», — заявила Захарова.

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Она также напомнила, что на днях в конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении нового пакета помощи Украине почти на $12 млрд. «Никакие деньги не помогут киевскому режиму вернуть под свой контроль людей, которые выбрали свободу вместо принуждения», — добавила Захарова.

Власти США неоднократно подчеркивали, что страна не намерена становиться стороной конфликта на Украине. В связи с этим, как писал CNN, Вашингтон пока не стал передавать Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. По словам источников телеканала, администрация США опасалась, что Украина применит данное оружие для ударов по территории России и это приведет к эскалации конфликта.

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В российском МИДе, комментируя эти сообщения, отметили, что, передав ракеты ATACMS, США перейдут «красную черту» и станут непосредственной стороной конфликта. «Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — заявила Захарова.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
США Мария Захарова МИД Военная операция на Украине

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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