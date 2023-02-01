Антонов отверг обвинения США в нарушении ядерного договора Россией

Россия привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возлагает ответственность за эскалацию вокруг соглашения на США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в телеграм-канале российской дипмиссии.

Ранее The Wall Street Journal сообщил о докладе Госдепа в конгресс с «первым случаем, когда США обвиняют Россию в нарушении договора», заключенного в 2011 году. В ведомстве сочли, что Россия нарушила договор тем, что отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. В Госдепе призвали Москву позволить проводить инспекции и вернуться к конструктивному диалогу.

По словам Антонова, США «перекладывают с больной головы на здоровую» и отказываются видеть первопричины сложившейся ситуации, которая стала результатом «развязанной Западом гибридной войны» против России.

«[Мы] предупреждали [США], что контроль над вооружениями не может быть изолирован от геополитических реалий. В нынешних условиях считаем неоправданным, несвоевременным и неуместным приглашать американских военных на наши стратегические объекты», — указал посол.

Антонов подчеркнул, что Россия все еще считает ДСНВ полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и намерена соблюдать его центральные ограничения, продолжать обмен уведомлениями и соответствующими данными. Тем не менее, отметил он, пока США не пересмотрят «линию на нанесение нам стратегического поражения», подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. Соглашение закрепляет максимальное количество стратегических вооружений стран. Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга. В начале августа 2022 года Москва временно вывела из-под инспекционной деятельности свои объекты. МИД назвал это вынужденной мерой. В российском министерстве объяснили, что санкции США и их союзников создали множество препятствий для работы российских инспекторов в рамках договора СНВ. Тем не менее, в сентябре Россия и США в рамках договора обменялись данными о числе ракет, пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

В конце ноября — начале декабря прошлого года в Каире должна была состояться двусторонняя консультативная комиссия Россия — США по ДСНВ, однако встречу отменили. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, на решение повлияла ситуация вокруг Украины, а также нежелание США считаться с приоритетами России. Он уточнил, что Вашингтон хотел обсуждать на заседании исключительно вопрос возобновления инспекций, в то время как для Москвы другие вопросы были приоритетными.