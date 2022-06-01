Байден назвал цель США в конфликте на Украине
Соединенные Штаты не собираются напрямую вступать в конфликт на Украине до тех пор, пока они сами или их союзники не будут атакованы, написал президент США Джо Байден в статье для The New York Times.
Байден указал, что боевые действия на Украине продолжаются уже четвертый месяц, и в этих условиях он считает нужным четко определить цели Соединенных Штатов. «Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — подчеркнул он.
Президент США также перечислил, что США будут и не будут делать. По его словам, Вашингтон намерен:
- поставить Киеву более современные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине»;
- продолжить поставлять современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17;
- продолжить оказывать Киеву финансовую помощь;
- сотрудничать с союзниками и партнерами в вопросе санкций против России;
- работать над преодолением глобального продовольственного кризиса;
- помочь европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива;
- укреплять восточный фланг НАТО.
В то же время, подчеркнул Байден, США не хотят допустить войны России и НАТО. Вашингтон не будет:
- пытаться добиться смены режима в России;
- отправлять американских военных воевать на Украину или атаковать российские войска;
- поощрять Украину к нанесению ударов за пределами ее границ.
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