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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал цель США в конфликте на Украине

Байден: США продолжат помогать Украине, но не будут напрямую участвовать в конфликте

Соединенные Штаты не собираются напрямую вступать в конфликт на Украине до тех пор, пока они сами или их союзники не будут атакованы, написал президент США Джо Байден в статье для The New York Times.

Байден указал, что боевые действия на Украине продолжаются уже четвертый месяц, и в этих условиях он считает нужным четко определить цели Соединенных Штатов. «Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у которой есть средства для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии», — подчеркнул он.

Президент США также перечислил, что США будут и не будут делать. По его словам, Вашингтон намерен:

  • поставить Киеву более современные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине»;
  • продолжить поставлять современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17;
  • продолжить оказывать Киеву финансовую помощь;
  • сотрудничать с союзниками и партнерами в вопросе санкций против России;
  • работать над преодолением глобального продовольственного кризиса;
  • помочь европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива;
  • укреплять восточный фланг НАТО.

В то же время, подчеркнул Байден, США не хотят допустить войны России и НАТО. Вашингтон не будет:

  • пытаться добиться смены режима в России;
  • отправлять американских военных воевать на Украину или атаковать российские войска;
  • поощрять Украину к нанесению ударов за пределами ее границ.

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