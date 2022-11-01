В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией

Цель США — не конфликт с Россией, а урегулирование на Украине при помощи переговоров, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Вашингтон будет помогать Киеву, чтобы тот имел «необходимые для успеха рычаги» в диалоге с Москвой

Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Соединенные Штаты хотят добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Цели президента [Джо Байдена] были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Кирби вновь заявил, что США не стремятся к смене власти в России (Вашингтон ранее неоднократно говорил об этом, подчеркивая, что его политика направлена на то, чтобы Россия «за счет суровых санкций» ощутила последствия своего решения о военной операции, и на оказание гуманитарной помощи Украине).

В числе других задач Кирби назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы президент Владимир Зеленский имел «всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров» с Россией. США «продолжат помогать поддерживать способность Украины защищать себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя», пообещал представитель Белого дома (цитата по ТАСС).

В администрации Байдена ранее неоднократно говорили, что не стремятся к конфликту с Россией, а также исключали возможность участия в боевых действиях на Украине. Тем не менее Вашингтон пообещал Москве «катастрофические последствия», если та решится применить ядерное оружие. По словам президента Владимира Путина, России не нужен ядерный удар, в нем нет никакого смысла. Власти США также заявляют, что не видят признаков подготовки Москвы к применению такого оружия, в то же время Байден задался вопросом о том, почему Путин продолжает говорить на эту тему.

В Кремле, говоря об отношениях России и США, заявляют, что они находятся на нулевой точке. Москва внесла Соединенные Штаты и другие государства, которые ввели против нее санкции, в список недружественных стран. Также Россия критикует Вашингтон за оказание военной помощи Украине.