Байден назвал целью США стратегический провал России на Украине

США продолжат помогать Украине, заверил президент. Он заявил об угрозе «миру и стабильности» во всех странах из-за действий России

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США намерены добиваться «стратегического провала» российской военной операции на Украине, заявил президент Джо Байден на пресс-конференции в Израиле.

«Нападение [президента России Владимира] Путина на Украине — угроза миру и стабильности по всему миру», — сказал американский лидер (трансляцию выступления вел Fox News). По словам президента США, страны мира должны помогать Украине «защищать свою демократию», и Вашингтон продолжит поддерживать Киев и украинский народ.

Ранее о стремлении добиться «стратегического провала» России на Украине говорила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. По ее мнению, Москва должна потерпеть военную, политическую и экономическую неудачи. Уолландер отметила, что западные страны будут добиваться привлечения российского руководства к ответственности перед своими гражданами и мировым сообществом.

Шеф Пентагона Ллойд Остин в апреле рассказал о стремлении Вашингтона ослабить Россию настолько, чтобы она «не смогла больше сделать то, что она сделала» и чтобы у нее не было возможности «восстановить военный потенциал».

Выдвинувшая свою кандидатуру на пост премьера после отставки Бориса Джонсона министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявляла, что Лондон должен добиться поражения России на Украине.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, считает, что желающие стране поражения политики «наверное, плохо учились в школе» и делают неправильные выводы, не понимая, «что такое Россия». По мнению Лаврова, Запад не сможет ослабить Россию: Москва, несмотря на санкции, перенастроит экономику и обезопасит себя «от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем», уверен министр.

Российские власти подчеркивают, что цели спецоперации — «демилитаризация и денацификация» Украины, защита народа Донбасса от «геноцида» — будут выполнены несмотря на поддержку Киева Западом, в том числе поставки оружия.