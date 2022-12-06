Блинкен заявил о цели США помочь Украине вернуть территории

Энтони Блинкен (Фото: Mark Makela / Getty Images)

США продолжают помогать Украине, чтобы та смогла вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции The Wall Street Journal. Трансляция велась на сайте газеты.

«Наше внимание сосредоточено на том, чтобы продолжать делать то, что мы делали, а именно убедиться, что Украина имеет в своих руках то, что ей нужно для самозащиты, чтобы дать отпор России, чтобы вернуть территорию, которая была занята с 24 февраля», — сказал Блинкен, добавив, что, кроме военной, Киеву также нужна экономическая и гуманитарная поддержка.

Отвечая на вопрос журналиста о намерениях Украины вернуть Крым, госсекретарь США отметил, что украинцы сами «принимают решения о том, куда они хотят пойти, когда и как они хотят это сделать».

В конце сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% участников голосования, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Он также говорил о планах возвращения Крыма, в том числе невоенным путем.

США оказывают Киеву военную помощь с начала российской военной операции, поставляя оружие и военную технику и обучая украинских военных. При этом президент Джо Байден неоднократно говорил, что США не намерены напрямую ввязываться в конфликт России и Украины и вводить свои войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки Вашингтоном оружия Киеву затянут конфликт и сделают его «больнее», но не изменят конечного результата.