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Рябков пообещал продолжить переговоры с США по «деликатной материи»

Рябков: переговоры России и США по обмену заключенными продолжатся
Дискуссии по обмену заключенными продолжатся. Но обмен «всех на всех» вряд ли возможен: граждан США арестовывают по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а россиян — по политическим мотивам, подчеркнул замглавы МИД России
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными, но обмен по формуле «всех на всех» едва ли возможен. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

Он назвал обмен заключенными «деликатной материей», затрагивающей судьбы людей. По его словам, граждан США арестовывают по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о российских гражданах — по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам.

«В этой связи вряд ли существуют реалистичные варианты организации обмена по формуле «всех на всех», — сказал Рябков.

Замглавы МИД России подчеркнул, что тема обмена заключенными любит тишину, и ее не следует выносить в публичную плоскость. У Москвы и Вашингтона есть конфиденциальный канал общения, который доказал свою эффективность за счет обмена Константина Ярошенко на Тревора Рида, а Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

Тем не менее российская сторона не располагает данными обо всех российских гражданах, находящихся в местах лишения свободы на территории США, причем Госдепартамент игнорирует обращения российского посольства с просьбой предоставить соответствующую информацию, отметил Рябков.

В апреле 2022 года Россия и США обменяли российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида.

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Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.

В декабре 2022 года Москва и Вашингтон вновь провели обмен заключенными. На этот раз россиянин Виктор Бут возвратился в Россию, а американская баскетболистка Бриттни Грайнер — в США.

Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.

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Россия США переговоры Заключенные Сергей Рябков
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