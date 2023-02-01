Reuters узнал о готовности США передать Украине ракеты большей дальности

Ракеты дальностью 150 км войдут в новый пакет помощи на сумму $2,2 млрд, транш включит другие боеприпасы и вооружения. Российский МИД заявлял, что передача Украине ракет большей дальности сделает США стороной конфликта

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Позднее агентство уточнило, что речь идет о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), дальность действия которых составляет 150 км. Разработку вели компании Boeing и Saab Group, оружие запускается из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.

C начала российской военной операции на Украине США выделили Киеву $26,7 млрд на помощь в области безопасности. С июня прошлого года Соединенные Штаты поставили украинским силам 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Для HIMARS на Украине поставляются ракеты GMLRS со спутниковой системой наведения, которые могут поражать цели на дальности до 80 км (50 миль).

Эти установки способны запускать и гораздо более дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 км (200 миль). Власти США отказывались поставлять их Украине, несмотря на просьбы Киева. «Есть определенные вещи, которые президент [США Джо Байден] не готов передавать», — говорил в июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Wall Street Journal сообщала, что Пентагон модифицировал поставляемые Украине HIMARS так, чтобы их нельзя было использовать для запуска дальнобойных ракет, даже если Киев получит их из третьих стран.

Американский президент Джо Байден и власти других западных государств ранее не раз исключали поставку Украине ракетных систем, которые способны нанести удар по территории России. При этом они не признают вхождение в состав страны Крыма в 2014 году, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осенью 2022-го. Российские власти считают вопрос принадлежности этих территорий закрытым.

19 января NYT сообщила, что администрация Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, если это укрепит позиции Украины на будущих переговорах. При этом изначально Вашингтон отказывался предоставлять Киеву оружие, которое можно использовать для этих целей, опасаясь эскалации. В Пентагоне позже заявили, что поддержат «украинцев в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют».

Российский МИД ранее предостерегал США от передачи Украине дальнобойных ракет. «Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта», — заявляла представитель министерства Мария Захарова. Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов в свою очередь говорил, что поставки западного вооружения не только затягивают конфликт, но и "приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО".