Рогов сообщил об уничтожении спецназа ВСУ на запорожском направлении

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российские военные уничтожили группу спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Удар, по словам Рогова, нанесли в ночь на 31 января.

«Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС [автоматический станковый гранатомет]», — написал он.

После этого, по словам Рогова, «поднялся и сбежал» только один украинский военный.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Киев контролирует ее северные районы вместе с областным центром — городом Запорожье. Врио главы региона Евгений Балицкий говорил, что российские силы ведут на его территории «небыстрое, но эффективное» наступление, и Украина теряет «гораздо больше людей», тогда как потери России «минимальные».

Рогов 19 января говорил, что российские силы ведут «локальное наступление» в районе Орехова. 21 января он сообщил о взломе первой линии бороны украинских войск, а еще через три дня заявил, что армия частично «вскрыла» вторую и третью линии обороны ВСУ. Основная украинская линия обороны, по его словам, выстроена на участке Каменское — Орехов — Гуляйполе.

Вечером 29 января Рогов заявил, что российские силы установили контроль над девятью населенными пунктами региона. Военные, отмечал он, владеют стратегической инициативой.

Утром 31 января Рогов сообщил, что российские силы закрепились на рубежах, отбитых у ВСУ за неделю, и выстроили там линию обороны. Украинские же войска выстроили оборонительный эшелон в пригородах Запорожья, утверждал он. По его словам, сейчас военные наносят удары по позициям украинских сил в Орехове, Гуляйполе и Чаривном.