Рогов сообщил о «взломе» первой линии обороны ВСУ в Запорожской области

Рогов говорил о резком повышении интенсивности боев в Запорожской области и несколько раз заявлял о взятии Россией населенных пунктов. По его словам, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения

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На запорожском направлении «взломана» первая линия обороны украинских войск, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — рассказал он «РИА Новости».

Основная линия обороны ВСУ выстроена по линии Каменское — Орехов — Гуляйполе, добавил он.

В середине января Рогов несколько раз отчитывался о продвижении российских войск в регионе. В частности, 19 января он рассказал о взятии четырех населенных пунктов близ города Орехов, а 21 января заявил о процессе установления контроля над как минимум семью населенными пунктами, указав, что войска продвинулись вперед на 7 км. «На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий», — подчеркнул он.

Рогов писал, что украинская артиллерия в регионе столкнулась с «острым снарядным голодом» из-за ударов российской армии по складам и позициям ВСУ.

Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдумов, проведенных осенью 2022 года. Власти регионов представили результаты голосования, согласно которым 97% избирателей поддержали присоединение к России.

Украина и большинство стран мира не признали территориальные изменения, областной центр город Запорожье остается под контролем Киева. Позицию Москвы поддержали четыре страны — КНДР, Никарагуа, Белоруссия и Сирия, Китай воздержался.