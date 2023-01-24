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Рогов заявил о «вскрытии» армией позиций ВСУ в Запорожской области

Рогов: российская армия «вскрыла» позиции ВСУ в Запорожской области
Военные «вскрыли» позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны, сказал Рогов. О «взломе» первой линии он сообщал еще 21 января

Российская армия в результате наступления «вскрыла» позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сказал он.

Рогов добавил, что линия соприкосновения постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.

Ранее он пояснял, что основная линия обороны ВСУ выстроена на участке Каменское — Орехов — Гуляйполе. О том, что военным удалось «взломать» первую ее часть, Рогов сообщил еще 21 января.

В середине января Рогов несколько раз отчитывался о продвижении российских войск в регионе. В частности, 19 января рассказал о взятии четырех населенных пунктов близ Орехова, а 21 января заявил о процессе установления контроля над как минимум семью населенными пунктами. Тогда войска, по его словам, продвинулись вперед на 7 км. «На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий», — говорил Рогов.

Спустя сутки он сообщил, что российские силы ведут наступление в направлении городов Орехов и Гуляйполе. В тот же день российское Минобороны заявило, что подразделения Восточного военного округа заняли на запорожском направлении «более выгодные рубежи и позиции».

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На следующий день, 23 января, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия «небыстро, но эффективно» продвигается вперед. Потери России он назвал «минимальными» и добавил, что украинская сторона теряет «гораздо больше людей».

Рогов заявил о «вскрытии» армией позиций ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил о «вскрытии» армией позиций ВСУ в Запорожской области

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Рогов Запорожская область ВСУ Украина
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