Балицкий сообщил о «небыстром, но эффективном» наступлении в Запорожье
Российская армия ведет наступление на позиции украинских военнослужащих на запорожском направлении. Об этом в своем телеграм-канале написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«В настоящий момент ситуация на запорожском направлении меняется медленно, но верно», — заявил Балицкий. По его словам, российские военнослужащие вначале проводят тактическую разведку, затем артиллерийскую подготовку, и только после того, как это сделано, «бойцы переходят к штурму позиций, где окопался противник».
Балицкий отметил, что продвижение идет «небыстро, но эффективно», в результате чего Украина теряет «гораздо больше людей», тогда как потери России «минимальные».
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сегодня сообщил, что наступление российских войск позволило отодвинуть от населенных пунктов линию обстрела. Он добавил, что российские военные выбили украинские войска из ряда сел, откуда они обстреливали населенные пункты на подконтрольной России территории.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября. Регион контролируется российскими военными частично. Украина и западные страны не признали итогов референдума, областной центр, город Запорожье, остается под украинским контролем.