Рогов: российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье

Рогов сообщил о взятии под контроль девяти населенных пунктов в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области, сказал в эфире телеканала «Россия 1» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что эти населенные пункты ранее удерживали подразделения украинской армии. Противника «выбили» во время разведки боем, добавил он. Рогов назвал это «достаточно большим успехом».

«На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят», — заявил он.

Рогов сообщил, что российские военные проводят разведку боем в Запорожской области, 27 января. Он отметил, что это локальные маневры, а генеральное наступление российской армии на территории области «еще впереди». «Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — заявил он.

25 января член главного совета администрации Запорожской области также сообщал, что российская армия предотвратила наступление ВСУ в подконтрольной России части Запорожской области. По его словам, украинские военные стремились выйти к побережью Азовского моря.

Рогов допускал, что ВСУ могут начать контрнаступление в конце марта или начале апреля этого года. По его мнению, удар украинской армии может быть направлен на Мелитополь и Бердянск.

Запорожская область вошла в состав России в конце сентября по итогам референдума. Ее территорию российская армия контролирует частично.