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Рогов сообщил о российском «локальном наступлении» в 60 км от Запорожья

Владимир Рогов: российские силы перешли в «локальное наступление» в Запорожской области
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

В районе города Орехов в Запорожской области, который находится примерно в 60 км от находящегося под контролем Киева Запорожья, российские силы перешли в наступление, сказал «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наши войска перешли в локальное наступление в районе города Орехов, который пока временно оккупирован», — сообщил он. По его словам, «территория Запорожской области <...> постепенно увеличивается».

Минобороны России о наступательных действиях в районе Орехова не сообщадл. В сводке от 17 января ведомство заявило только, что поблизости от города были уничтожены гаубицы Д-30, 13 января — ликвидирован склад с военной техникой.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий допускал, что к ее «освобождению» «в полном объеме» приступят весной. Рогов в январе указывал, что украинские силы возводят в регионе оборонительные сооружения, хотя раньше они готовились к наступлению. Кроме того, представитель администрации отмечал, что ВСУ перебросили часть сил с запорожского направления в Донбасс.

Теги
Владимир Рогов Запорожская область наступление
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