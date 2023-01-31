Рогов сообщил о создании ВСУ нового эшелона обороны под Запорожьем

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Вооруженные силы Украины создали новый эшелон обороны в пригородах подконтрольного Киеву Запорожья, сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Основными опорными стратегическими пунктами для наступления на Запорожье остаются города Орехов и Гуляйполе, сказал Рогов. По его словам, эти населенные пункты и Каменское служили основой позиций украинских сил. Раньше он отмечал, что на участке Каменское — Орехов — Гуляйполе выстроена основная линия обороны ВСУ.

«Каменское сегодня уже не под контролем боевиков ВСУ, поэтому они переместились на Плавни и Степногорск и создали новый эшелон обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, ближайших пригородах Запорожья», — рассказал Рогов.

19 января он сообщил, что российские силы перешли в «локальное наступление» в районе Орехова. С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось о занятии «более выгодных рубежей» на запорожском направлении. 21 января Рогов сказал, что российские военные взломали первую линию обороны украинских войск. Через три дня он сообщил, что армия частично «вскрыла» вторую и третью линии обороны ВСУ.

Вечером 29 января Рогов заявил, что российские силы установили контроль над девятью населенными пунктами региона. Стратегическая инициатива, его по словам, находится у российских военных.

Утром 31 января Рогов сказал, что российские войска также выстроили линию обороны на рубежах, отбитых у ВСУ за неделю. Сейчас военные наносят удары по позициям украинских сил в Орехове, Гуляйполе и Чаривном, уточнил он.