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Минобороны сообщило о войсках на выгодных рубежах в Запорожской области

Минобороны сообщило о выходе войск на «более выгодные рубежи» на запорожском направлении

Российские войска провели наступление и заняли «более выгодные рубежи и позиции» на запорожском направлении, говорится в сводке Министерства обороны России, размещенной в телеграм-канале.

«На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, на этом направлении убиты более 30 военных ВСУ, уничтожена самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-20, а также бронированные автомобили и пикапы.

В Запорожской области также были сбиты беспилотники, перехвачены три снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и противорадиолокационная ракета HARM.

Запорожская область по итогам прошедшего осенью 2022 года референдума вошла в состав России, однако северная часть региона, включая столицу, Запорожье, контролируется Украиной.

Член главного совета администрации области Владимир Рогов накануне, 20 января, сообщил о резком усилении интенсивности боевых действий на запорожском направлении. По его данным, под российский контроль там уже перешли несколько населенных пунктов — например, Лобковое и Малые Щербаки, еще не менее семи — в «процессе освобождения». Минобороны о взятии под контроль каких-либо населенных пунктов в регионе не отчитывалось.

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Оба указанных Роговым села находятся между городами Васильевка (подконтрольна России) и Орехов (контролируется Украиной). 19 января представитель администрации говорил, что в районе Орехова началось «локальное наступление» российских сил.

Теги
Запорожье Запорожская область Минобороны
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