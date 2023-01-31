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Рогов заявил о закреплении войск на отбитых у ВСУ территориях Запорожья

Рогов: российские военные закрепились на отбитых у ВСУ территориях Запорожской области

Российские силы закрепились на рубежах, отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, заявил ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша ребята закрепили успехи и выстроили новую линию обороны на всех рубежах, с которых [ВСУ] за неделю [были выбиты] разведкой боем. Идет обработка позиций противника: активно работает авиация, чувствуется присутствие на фронте нашей РСЗО «Торнадо-С», — сказал он.

Материал дополняется. 

Теги
Владимир Рогов ВСУ Запорожская область
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