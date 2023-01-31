Рогов заявил о закреплении войск на отбитых у ВСУ территориях Запорожья
Рогов: российские военные закрепились на отбитых у ВСУ территориях Запорожской области
Российские силы закрепились на рубежах, отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, заявил ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Наша ребята закрепили успехи и выстроили новую линию обороны на всех рубежах, с которых [ВСУ] за неделю [были выбиты] разведкой боем. Идет обработка позиций противника: активно работает авиация, чувствуется присутствие на фронте нашей РСЗО «Торнадо-С», — сказал он.
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