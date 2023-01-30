Картаполов заявил о сохранении отсрочки для отцов троих детей

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Директива об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет продолжает действовать. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со ссылкой на официальный ответ Минобороны.

В ответе, по словам депутата, говорится, что «указания Генерального штаба Вооруженных сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили».

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 13 января тоже сообщал, что отсрочка для многодетных отцов продолжает действовать.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на зампредседателя Совета по правам человека Ирину Киркору сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей. Она предположила, что это формальное решение, которое связано с завершением мобилизации. Киркора рассказала РБК, что с конца декабря в ведомство поступают обращения по поводу возможной отмены директивы. По ее словам, это вызывает «множество опасений» у родственников мобилизованных, которые просят разъяснить информацию или прояснить позицию.

Затем об отмене отсрочки заявил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. «Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — сказал он.

После заявления забайкальского военкома Daily Storm на горячей линии Минобороны заявили, что отсрочка предоставляется отцам четырех детей, а по отцам с тремя детьми вопрос находится в проработке.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Право на отсрочку от нее изначально имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми, однако 13 октября Картаполов сообщил, что Минобороны распространило отсрочку на отцов с тремя детьми в качестве «жеста доброй воли». При этом законодательно отсрочку для них в законе о мобилизации не закрепили.

Частичная мобилизация завершилась в ноябре. Указа об этом Путин не подписывал: в Кремле считают, что в этом нет необходимости.