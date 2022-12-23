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Патриарх призвал закрепить отсрочку от мобилизации для священников

Патриарх Кирилл призвал закрепить отсрочку от мобилизации для священников
В ходе частичной мобилизации удалось добиться отсрочки от призыва для священнослужителей на все время пребывания в священном сане, что нужно законодательно закрепить, сказал глава РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрепить в российском законодательстве отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом он сказал в докладе на Епархиальном собрании в Москве.

«Пользуясь случаем, отвечу на волнующих многих вопрос о том, подлежат ли священнослужители мобилизации в случае объявления таковой. К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — отметил патриарх.

По его словам, задача духовенства не в том, чтобы брать оружие и участвовать в боевых действиях, что многим в руководстве страны очевидно. Поэтому в ходе частичной мобилизации удалось добиться отсрочки от призыва для священнослужителей на все время пребывания в священном сане. «Вместе с тем, считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение Правовому управлению Московской Патриархии, которое прошу, вместе с двумя уже упомянутыми выше синодальными отделами, вплотную заняться решением этой задачи», — добавил глава Русской православной церкви.

В конце сентября замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос о возможной мобилизации священников, говорил, что они могут находиться в зоне военной операции на Украине только в качестве духовников. «Священники служат в армии военными священниками. Это для них единственная возможность участвовать в военной операции», — пояснял Кипшидзе. На Украине есть такие военные священники, уточнял он. 

Как объяснили РБК на горячей линии 122, мобилизации подлежат и монахи, если у них есть военный билет, даже если они никогда не служили, так как являются такими же гражданами России, как и остальные.

В начале октября президент Владимир Путин дал отсрочку от призыва по мобилизации студентам, она предоставляется в том числе учащимся духовных образовательных учреждений.

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Авторы
Елена Чернышова
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