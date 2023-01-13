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Турчак сообщил о сохранении отсрочки для многодетных отцов

В «Единой России» сообщили о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Ранее об отмене директивы сообщил военком Забайкальского края и депутат Нина Останина. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочка для многодетных отцов сохраняется
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: council.gov.ru)

Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей не отменялась и продолжает действовать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — написал он.

Ранее об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Она предположила, что это формальное решение, связанное с завершением мобилизации. 13 января об отмене директивы также сообщил военком Забайкальского края Юрий Шувалов.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Изначально право на отсрочку от нее имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении, однако 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны в качестве «жеста доброй воли» распространило отсрочку на отцов с тремя детьми. Тем не менее законодательно отсрочка для них в законе о мобилизации так и не была закреплена, соответствующие поправки депутаты не поддержали.

В Кремле, комментируя информацию об отмене отсрочки, заявили, что им об этом «ничего не известно». На горячей линии Минобороны заявили изданию Daily Storm, что отцам четырех детей отсрочка от мобилизации предоставляется, а по отцам трех детей вопрос все еще прорабатывается.

Указ об окончании мобилизации президент Владимир Путин не подписывал. В Кремле заявили, что необходимости в этом нет. «На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Отсрочка от мобилизации многодетная семья отец частичная мобилизация Единая Россия Андрей Турчак Военная операция на Украине
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