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Глава клиники предупредил о риске смерти Саакашвили при отказе от лечения

Глава клиники «Вивамед» не исключил смерть Саакашвили, если он откажется от лечения
По словам главы клиники, где находится экс-президент Грузии, без лечения Саакашвили и дальше продолжит терять вес, а в конечном итоге отказ от врачебной помощи может привести к фатальному результату
Михаил Саакашвили (на экране)
Михаил Саакашвили (на экране) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может умереть, если откажется от лечения, заявил директор клиники «Вивамед», где лечится политик, профессор Зураб Чхаидзе. Его слова приводит портал Ambebi.

Врач рассказал, что к утру 28 января Саакашвили весил 69,7 кг (при росте в 195 см), и заявил, что политик будет и дальше терять в весе, если не получит лечение. В последнее время экс-президент стал есть еще меньше, чем раньше, он в основном лежит, а передвигаться способен лишь с помощью вспомогательных средств, сообщил Чхаидзе. По его словам, Саакашвили также отказался от пищевых добавок и необходимой для поддержания работы органов инфузионной терапии.

«Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласания убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу», — сказал врач.

Саакашвили 55 лет. В 2013 году он сложил полномочия президента Грузии и покинул страну. Политик получил гражданство Украины и уехал туда, однако в 2021 году вернулся в Грузию, где был арестован. На родине против него завели несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.

После ареста Саакашвили поместили в СИЗО, он несколько раз объявлял голодовку. Впоследствии экс-президента перевели в больницу для лечения. В ноябре 2022 года защита политика сообщила, что его состояние ухудшилось. Группа медицинских экспертов из нескольких стран поставила Саакашвили десять основных диагнозов. В частности, у него обнаружили нейропсихологические и гастроэнтерологические заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и зрением, лихорадку неясной этиологии, мышечные спазмы, анорексию и другие болезни. Эксперты пришли к выводу, что эти диагнозы несовместимы с тюремным заключением, и предупредили о риске комы и смерти.

Ранее адвокаты Саакашвили утверждали, что политика отравили, а в его организме нашли следы мышьяка. Мать политика Гиули Аласания со ссылкой на результаты медицинского заключения сообщала 19 ноября 2022 года, что в организме Саакашвили нашли следы тяжелых металлов, в том числе ртути, бария и таллия. При этом адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорил, что его подзащитный не доверяет выводам врачей клиники, которые не обнаружили в его организме тяжелых металлов.

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В конце января адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил, что Саакашвили заразился коронавирусом.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Михаил Саакашвили Грузия лечение болезнь
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