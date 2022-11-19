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Мать Саакашвили заявила, что в его организме нашли ртуть

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявила, что в его организме нашли ртуть
Мать Саакашвили со ссылкой на медицинское заключение сообщила, что в организме экс-президента Грузии нашли следы тяжелых металлов. Его адвокат сказал, что политика отравили
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нашли следы тяжелых металлов, в том числе ртути, бария и таллия, заявила мать политика Гиули Аласания со ссылкой на результаты медицинского заключения, передает телеканал Mtavari Arkhi. Против экс-президента в Грузии возбуждено несколько дел. Он содержится в СИЗО, где его состояние, как говорили представители защиты, начало ухудшаться.

Как вещества попали в организм Саакашвили, неизвестно, указала Аласания. «Ничего не могу сказать, только искусственно [это могло попасть в организм], человек находится один в изоляции и не мог проглотить сам», — заявила она.

Адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани, ссылаясь на медицинское заключение, подготовленное иностранными специалистами, сообщил, что экс-президента отравили. Об этом он сказал изданию Interpressnews.

«Есть целая серия исследований. А о том, о каких ядовитых веществах идет речь, мы поговорим позже. Тот факт, что он отравлен, подтверждаю», — сказал адвокат.

Отвечая на вопрос, действительно ли в организме Саакашвили нашли, в том числе ртуть, Гелбахиани сказал, что «такие данные есть» и на эту тему позже будет подробный брифинг.

Другой адвокат Саакашвили, Шалва Хачапуридзе, ранее сообщил, что у политика атрофирована левая рука, сильные боли и высокая температура. Кроме того, экс-президент потерял вес и самостоятельно не двигается, утверждал его защитник.

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До этого Хачапуридзе говорил, что врачи подозревают у Саакашвили более 35 заболеваний, в том числе у него обнаружены симптомы деменции, а также туберкулеза. Он проходил обследование в клинике «Вивамед», куда приезжали иностранные врачи.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015-2016 годах, получив украинское гражданство, он возглавлял администрацию Одесской области. В Грузии против него возбуждены дела, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария; его лишили гражданства.

Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году перед муниципальными выборами и призвал граждан выходить на протесты. Политика задержали, отправили в СИЗО, а также предъявили еще одно обвинение — в незаконном пересечении границы.

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Михаил Саакашвили отравление Грузия СИЗО
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