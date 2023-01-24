Саакашвили заразился COVID-19

Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердился COVID-19, сообщил «Интерпрессньюс» адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Экс-президент находится на лечении в клинике «Вивамед» в Тбилиси. По словам защитника, 24 января он снова потерял сознание.

Саакашвили 55 лет. После окончания президентского срока в 2013 году он пытался заниматься политикой на Украине, но в 2021 году вернулся в Грузию и был арестован. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды.

После ареста и помещения в СИЗО политик несколько раз объявлял голодовку и был переведен в больницу. В ноябре прошлого года адвокаты сообщили об ухудшении состояния Саакашвили. Группа медицинских экспертов из нескольких стран поставила ему десять основных диагнозов. У Саакашвили выявили нейропсихологические и гастроэнтерологические заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и зрением, лихорадку неясной этиологии, мышечные спазмы, анорексию и другие болезни.