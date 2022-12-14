Саакашвили голодает в знак протеста из-за отказа подключить его к заседанию суда по видео

Михаил Саакашвили в третий раз после ареста в Грузии объявил голодовку

Это уже третья голодовка экс-президента Грузии с момента его возвращения в страну и ареста. Поводом для новой голодовки стал отказ подключить его к заседанию суда по видеосвязи из больницы

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что снова начинает голодовку, пока не получит гарантий. что будет участвовать в заседаниях суда по видеосвязи, сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. Он прочел в суде письменное обращение политика, передает телеканал «Мтавари».

«Сегодня мне было отказано в самом элементарном — в праве присутствовать на собственном суде, это нарушение всех грузинских и международных норм. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке. Конечно, я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но я буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включения хотя бы видеосвязи», — гласит обращение.

Саакашвили, который сейчас находится в клинике «Вива Мед» в Тбилиси, собирался принимать участие в заседании суда, где должен был решаться вопрос об отсрочке наказания или об освобождении по состоянию здоровья, сообщил портал «Новости Грузии».

В республике против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата парламента и растрате государственных средств на личные нужды. Перед заседанием суда представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили сообщила, что сейчас ведомство не имеет соответствующего оборудования и не может устроить видеомост с больницей. Суд перенес рассмотрение дела на 22 декабря.

Саакашвили, который был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, а потом пытался построить политическую карьеру на Украине, вернулся в Грузию в 2021 году перед муниципальными выборами и призвал своих сторонников выходить на протесты. Политика задержали, отправили в СИЗО и предъявили еще одно обвинение — в незаконном пересечении границы.

Саакашвили объявил голодовку сразу после ареста, прекратил он ее 11 ноября 2021 года. Он пояснил, что учел призывы Европейского суда по правам человека и принял решение о завершении голодовки. «Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», — процитировал адвокат слова Саакашвили.

21 февраля Саакашвии объявил новую голодовку. Прекратить ее он согласился через 20 дней, после просьбы грузинских добровольцев, отправившихся на Украину.

В середине ноября адвокаты Саакашвили сообщили об ухудшении состояния политика. Защитники также утверждали, что врачи подозревают у их клиента 35 заболеваний, включая деменцию и туберкулез. 1 декабря неправительственная организация «Эмпатия» подготовила отчет о состоянии Саакашвили. Группа медиков из Грузии и других стран поставила бывшему президенту десять основных диагнозов и признала их несовместимыми с нахождением под стражей.

У Саакашвили выявили нейропсихологические, гастроэнтерологические диагнозы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и зрением, лихорадку неясной этиологии, анорексию, зафиксировали быструю потерю массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, а также мышечные спазмы, которые «могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса или интоксикации». При токсикологическом исследовании образца волос были обнаружены следы бария, висмута и ртути. При отсутствии диагностики и дальнейшего лечения у пациента высок риск комы и смерти, заключили эксперты.