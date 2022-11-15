Адвокат заявил, что у Саакашвили атрофировалась левая рука

Саакашвили испытывает «невыносимые боли», сообщил адвокат. Защита утверждает, что врачи подозревают у него свыше 30 заболеваний, в частности деменцию и туберкулез

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в СИЗО, атрофирована левая рука. Кроме того, он сильно похудел, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Несколько месяцев назад у него начались боли. Левая рука атрофирована, у него проблемы и невыносимые боли. Ему дали обезболивающее, и сейчас начались обследования», — сказал юрист (цитата по Ambebi).

«Рустави 2» со ссылкой на адвоката также сообщает, что у политика держится высокая температура (38), он весит для своего роста «катастрофически» мало (около 84 кг при росте 1,95 м) и самостоятельно не передвигается. Продолжаются обследования с целью определить, есть ли у Саакашвили туберкулез, добавил юрист.

О том, что у экс-президента могло развиться это заболевание, Хачапуридзе рассказал неделю назад. По его словам, всего врачи подозревают у Саакашвили более 35 заболеваний, в том числе и деменцию.

Политик проходил обследование в грузинской клинике «Вивамед», туда приезжали и зарубежные врачи. Ожидается, что Саакашвили также пройдет обследование в национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Хачапуридзе предполагает, что там у него могут выявить расстройство адаптации и стресс, которые уже установили медики из «Вивамед». Однако защита настаивает, что это не полный список болезней политика.

Хачапуридзе предупредил, что в суде подвергнет критике результаты проведенных в грузинских медучреждениях экспертиз. Он добавил, что недоволен проводимым в «Вивамед» лечением Саакашвили.

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. Против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария; его лишили гражданства.

Тогда Саакашвили получил гражданство Украины, в 2015–2016 годах работал в одесской администрации, однако в 2017-м тогдашний президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Новый украинский лидер Владимир Зеленский в 2019 году снова дал Саакашвили украинское гражданство. В то время грузинский политик входил в украинский Национальный совет реформ.

Осенью прошлого года Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов и призвал граждан выходить на протесты. Политика задержали и отправили в СИЗО, а также предъявили ему новое обвинение — в незаконном пересечении границы.

Саакашвили счел свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными. После задержания он объявил голодовку, из-за чего состояние его здоровья начало ухудшаться. С мая он проходит лечение в «Вивамед». В июле Саакашвили решил уйти из грузинской политики.