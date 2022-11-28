Адвокат сообщил о мышьяке в организме Саакашвили

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нашли следы мышьяка, сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, передает телеканал «Мтавари».

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество — мышьяк», — цитирует адвоката телеканал.

В середине ноября адвокаты Саакашвили, который сейчас находится в СИЗО, сообщили об ухудшении состояния политика, в том числе о том, что него атрофирована правая рука. До этого сторона защиты говорила, что врачи подозревают у Саакашвили более 35 заболеваний, включая деменцию и туберкулез.

Мать политика Гиули Аласания со ссылкой на результаты медицинского заключения сообщила 19 ноября, что в организме Саакашвили нашли следы тяжелых металлов, в том числе ртути, бария и таллия.

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