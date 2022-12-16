МИД Украины призвал Грузию отправить Саакашвили за границу на лечение

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МИД Украины выразил обеспокоенность состоянием здоровья Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство, и призвал Грузию разрешить перевезти его за границу на лечение, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

МИД призвал грузинские власти предоставить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения и предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Саакашвили, который был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, а потом пытался построить политическую карьеру на Украине, вернулся в Грузию в 2021 году перед муниципальными выборами и призвал своих сторонников выходить на протесты. Политика в октябре 2021 года задержали, отправили в СИЗО. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата парламента и растрате государственных средств на личные нужды.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку. В середине ноября адвокаты Саакашвили сообщили об ухудшении состояния политика. Группа медиков из Грузии и других стран поставила бывшему президенту десять основных диагнозов и признала их несовместимыми с нахождением под стражей. Руководитель неправительственной организации «Эмпатия», которая подготовила отчет о состоянии здоровья Саакашвили, призвала перевести его в клинику в США или Евросоюзе. Сейчас политик находится в клинике «Вива Мед» в Тбилиси.