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Политика ,  
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Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией

Президент Франции Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией. Его выступление транслировалось на странице Елисейского дворца в Twitter.

Макрон отметил, что его критиковали за поддержание контактов с Россией. Несмотря на это, он продолжит диалог с Москвой, подчеркнул он. Французский президент добавил, что обеспечение мира — это общая ответственность.

С начала российской военной операции на Украине Макрон более десяти раз общался с президентом России Владимиром Путиным. В начале июня 2022 года Макрон заявил, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти выход из кризиса по дипломатическим каналам. Он отмечал, что «география упряма», а Россия остается частью Европы и «сильной державой».

За призыв «не унижать Россию» Макрона критиковали. Например, глава МИД Чехии Ян Липавский говорил, что Макрон не разобрался в сути проблемы, поскольку Путину все равно, как ее воспринимают западные страны. «Россия — агрессор, и мы не должны принимать во внимание, унижена она или нет», — заявил Липавский.

В январе Макрон также призвал сохранять возможность диалога с Россией. «Вы не можете изменить людей, и вы не можете изменить географию. Вы можете бороться с лидерами, идеями, планами. <...> Но потом, в долгосрочной перспективе, живя бок о бок с людьми, вашими соседями, нужно найти пути и средства для построения мира. Но всему свое время», — сказал он.

В Кремле называли контакт Путина и Макрона «полезным» и «весьма конструктивным», несмотря на «все наши — в том числе глубокие — разногласия».

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