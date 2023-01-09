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Макрон описал «парадокс Путина»

Макрон: «парадокс Путина» в том, что он не вызывает отторжения
Макрон рассказал, что несмотря на политические противоречия в личных беседах с российским президентом последний не производит неприятного впечатления
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Emmanuele Contini / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французской телепрограмме Les Rencontres du Papotin рассказал о своем видении конфликта на Украине и опыте своих бесед с Владимиром Путиным.

«Когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Вот в чем парадокс», — рассказал он.

По мнению Макрона, военные действия на Украине были начаты для того, чтобы «чтобы вернуть территории и расширить границы России до границ империи, которая когда-то существовала».

The Telegraph отмечает, что интервью для проекта Les Rencontres du Papotin было записано еще в ноябре, до того, как Макрон «публично изменил» свою политику по украинскому конфликту. Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Владимиром Путиным. Однако в последние недели политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства — легкие колесные танки AMX-10 RC (иногда классифицируются как бронемашины, несмотря на наличие орудия 105 мм).

Всего за 2022 год Франция направила Украине €200 млн в качестве гуманитарной помощи, в ближайшее время Париж выделит Киеву еще €76,5 млн на восстановление энергоснабжения, говорил Макрон в середине декабря. Кроме того, этой зимой Франция начала передачу Украине систем противовоздушной обороны.

5 января глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж по-прежнему считает необходимым сохранение диалога с Россией. «У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией. <...> Я имела возможность говорить с [главой МИД России] Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например на полях G20», — сказала она.

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Эмманюэль Макрон Владимир Путин Франция Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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