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Макрон призвал сохранять возможность диалога с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон: необходимо сохранять возможность диалога с Россией
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Необходимо сохранять возможность диалога с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью испанской газете El País.

«Вы не можете изменить людей, и не вы не можете изменить географию. Вы можете бороться с лидерами, идеями, планами. <...> Но потом, в долгосрочной перспективе, живя бок о бок с людьми, вашими соседями, нужно найти пути и средства для построения мира. Но всему свое время», — сказал Макрон.

Президент Франции вспомнил о своем призыве не «унижать Россию». Он пояснил, что эти слова были ответом на заявления о необходимости «поставить Россию на колени». «Я показал — жестами и делами — что Франция поддерживает украинское сопротивление. Но мы всегда должны сохранять способность к диалогу», — подчеркнул Макрон.

В начале июня 2022 года Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом, заявил, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти выход из кризиса по дипломатическим каналам. За это высказывание он подвергся критике: например, глава МИД Чехии Ян Липавский сказал, что Макрон не разобрался в сути проблемы, поскольку российскому президенту Владимиру Путину все равно, как ее воспринимают западные страны. «Россия — агрессор, и мы не должны принимать во внимание, унижена она или нет», — заявил Липавский.

После этого Макрон сказал, что «география упряма», а Россия остается частью Европы и «сильной державой».

С начала военной операции на Украине Макрон 13 раз общался с Путиным. С президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер разговаривал больше 20 раз.

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Эмманюэль Макрон

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