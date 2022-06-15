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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил, что Россия остается частью европейского континента

Он назвал Россию сильной державой и подчеркнул, что после окончания конфликта необходимо будет сесть за стол переговоров. Другие европейские лидеры ранее неоднократно критиковали Макрона за стремление поддерживать диалог с Москвой
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Россия — часть европейского континента, и с ней необходимо считаться, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на военной базе в Румынии, передает Franceinfo.

«География упряма. Россия остается частью [Европы]. Это сильная держава», — сказал Макрон, подчеркнув, что Париж с первого дня спецоперации на Украине Россию осуждал ее действия. Он выразил надежду, что Украина победит в конфликте, и тогда необходимо будет начать переговоры о мире. «Мы хотим построить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все хотим, чтобы огонь прекратился, а диалог — возобновился», — уверен французский лидер.

По его мнению, президенту Украины однажды тоже придется сесть за стол переговоров с российской стороной.

Елисейский дворец не подтвердил планы по визиту Макрона в Киев
Политика
Эмманюэль Макрон

В начале июня Макрон заявил, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти дипломатический выход из кризиса. За эти слова его раскритиковал глава МИД Чехии Ян Липавский, сказав, что «Россия — агрессор», и принимать во внимание, унижена она или нет, не стоит.

С начала спецоперации Макрон несколько раз говорил по телефону с президентом России и по состоянию на конец мая стал наиболее частным собеседником Владимира Путина из всех мировых лидеров. За это Макрона критиковали некоторые европейские политики, но он назвал диалог с Путиным своим долгом и заметил, что с начала своего первого президентского срока «не потворствовал» российскому президенту, «в отличие от других».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Франция Эмманюэль Макрон Россия

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

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