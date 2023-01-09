Кремль назвал контакт Путина и Макрона полезным «на прежнем этапе»

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Контакт президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона был полезен и конструктивен на прежнем этапе, несмотря на все разногласия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакты, паузы были. Но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все наши — в том числе глубокие — разногласия», — сказал Песков.

Комментируя отправку Францией Украине новых танков — легких колесных AMX-10 RC — он отметил, что они ничего не могут изменить и «сорвать цели военной операции эти поставки не смогут».

«Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Мы знаем и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и США вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений. Принципиально эти поставки ничего изменить не могут», — подчеркнул представитель Кремля.

С начала российской военной операции на Украине Макрон и Путин разговаривали по телефону 13 раз, последний раз был 11 сентября. Кроме того, французский лидер собирался поговорить с Путиным в ноябре после саммита G20 и еще несколько раз в декабре, однако в Кремле говорили об отсутствии в графике президента телефонных разговоров с Макроном.

«Пока он (Макрон. — РБК) много об этом говорит — о том, что хочет поддерживать контакты, диалог с Путиным, но пока реальных шагов в данном контексте не делается», — отметил в начале декабря помощник президента России Юрий Ушаков.

7 января Макрон, описывая свои беседы с Путиным, говорил что, несмотря на политические противоречия, в личных беседах с российским президентом последний не производит неприятного впечатления. «Когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Вот в чем парадокс», — рассказал он.