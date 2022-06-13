В Чехии сочли непониманием проблемы слова Макрона об «унижении» России

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не понимал сути проблемы, когда говорил, что западным лидерам не следует «унижать Россию». По его словам, Москве все равно, как ее воспринимает Запад

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Президент Франции Эмманюэль Макрон не разобрался в сути проблемы, когда говорил, что Россию не следует «унижать», Москве все равно, как ее воспринимают на Западе, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире телеканала CNN Prima News.

«Россия — агрессор, и мы не должны принимать во внимание на то, унижена она или нет. Макрон, вероятно, не очень разбирается в этом вопросе, [президенту Владимиру] Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе», — сказал Липавский (цитата по České noviny).

В начале июня Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом, подчеркнул, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий можно было найти выход из кризиса по дипломатическим каналам. По словам Макрона, он уверен, что российские власти совершили «историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории», о чем говорил Путину.

Макрон и Путин участили контакты с конца прошлого года, когда обстановка вокруг Украины начала обостряться, а Россия — требовать гарантий безопасности от США и НАТО. В начале февраля они лично встретились в Москве. По данным на конец мая, Макрон стал наиболее частым собеседником Путина из всех мировых лидеров. Французский президент также активно поддерживает контакты и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Частое общение президента Франции с Путиным критиковали другие европейские лидеры. Так, в начале апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что их беседы не помогли предотвратить военную операцию на Украине, а ситуация требует «четких и решительных» санкций. Макрон тогда назвал диалог с Путиным своим долгом, подчеркнув, что с самого начала своего президентского срока в 2017 году «не потворствовал ему, в отличие от других». По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, из-за общения с другими лидерами Путин не получает сообщения о том, что он «изолирован», которое до него пытаются донести.

