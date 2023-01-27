Командир «Ахмата» допустил взятие ДНР под контроль за месяц-полтора

Командир «Ахмата» Алаудинов: ДНР может быть полностью освобождена за месяц-полтора

По его словам, украинские войска постепенно отступают, неся большие потери. Российские подразделения, напротив, идут вперед и «задвигают противника»

Российские подразделения возьмут под контроль всю территорию Донецкой народной республики в ближайшие полтора месяца, заявил в эфире «России-1» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, Украина несет большие потери, ее силы постепенно начинают отступать. Российские подразделения продвигаются вперед и «задвигают противника» со всех сторон, утверждает он.

Продвижению Вооруженных сил России поспособствовали изменения ведения боевых действий, которые предполагают активное использование поражающих боеприпасов и беспилотников, считает Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» сообщал, что российские войска завершают окружение Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, «почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты».

24 января врио главы ДНР Денис Пушилин также говорил, что под контролем ВСУ осталась лишь одна дорога, позволяющая «относительно безопасно попасть в Артемовск». Большая часть путей, соединяющих город с «внешним миром», отрезана, сказал он.

Артемовск расположен на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Несколько месяцев за город идут тяжелые бои, с начала декабря прошлого года Минобороны России и власти ДНР сообщают о наступлении в этом районе. В январе российские военные заявили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в районе Артемовска: села Подгородное, города Соледар, поселка Соль, сел Клещеевка и Краснопольевка.

В середине января Пушилин говорил, что «освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта в ДНР» и открыть «путь к полному освобождению республики».