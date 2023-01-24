Пушилин: у ВСУ осталась лишь одна дорога в Артемовск

Пушилин сообщил о единственной оставшейся у ВСУ дороге в Артемовск

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Большая часть путей, соединяющих Артемовск (украинское название — Бахмут) с внешним миром, отрезана, под контролем ВСУ остается только одна дорога, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Опять же, нужно аккуратно здесь говорить. Согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит. Осталась буквально одна дорога, которая позволяет [ВСУ] относительно безопасно попасть в Артемовск», — сказал он.

Артемовск расположен на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря 2022 года заявляют о боях и наступлении в районе города.

В январе российские военные заявили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов, которые расположены возле Артемовска. В частности, под контроль российской армии перешли село Подгорное, город Соледар, поселок Соль, село Клещеевка и населенный пункт Краснопольевка.

Накануне Пушилин заявлял об ожесточенных боях в самом Артемовске. По его словам, украинская армия оказывает сопротивление и нет никаких предпосылок, что она «сдается, складывает оружие и отступает». Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что бои идут в восточной и южной части города.