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Штаб теробороны ДНР заявил о контроле над Краснопольевкой под Артемовском

Штаб теробороны ДНР заявил о контроле над Краснопольевкой под Артемовском
Краснопольевка находится севернее Соледара, о контроле над которым российское Минобороны сообщило 13 января. В этом месяце в районе Артемовска Вооруженные силы России взяли несколько населенных пунктов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Населенный пункт Краснопольевка, который находится к северу от Артемовска (украинское название Бахмут) и Соледара, находится под контролем России, заявили в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — сказано в сообщении.

Фото: сервис Яндекс Карты
Фото: сервис Яндекс Карты

О контроле над Двуречьем Минобороны заявило 21 января.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов указывал 21 января, что населенный пункт Краснополье рядом с Соледаром взяли под контроль силы частной военной компании ЧВК «Вагнер», но ни она, ни российское военное ведомство не комментировало данную информацию.

В январе российские силы продвигаются в районе Артемовска, там были взяты под контроль несколько населенных пунктов. 13 января Минобороны сообщило о полном контроле над городом Соледар; 18-го — расположенного рядом поселка Соль «добровольцами штурмовых отрядов», 20-го — населенного пункта Клещеевка к юго-западу от Артемовска.

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