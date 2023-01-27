На Украине создадут ударные роты беспилотников со Starlink

Фото: Leah Millis / Reuters

На Украине формируют ударные роты беспилотников. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны страны.

«Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, [терминалы] Starlink и другое необходимое оборудование», — заявили в оборонном ведомстве Украины. Там заявили, что это «первые в мире ударные роты БПЛА».

Главным партнером по обучению подразделений стала военная школа «Боривитер».

После начала военной операции системы ПВО России регулярно сбивают беспилотники, прилетевшие со стороны Украины. Атаки дронов происходили в Севастополе, Энгельсе, Курской области.

США в качестве военной помощи присылали Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров сообщал, что в стране планируют разработать беспилотники, способные сбивать дроны-камикадзе.