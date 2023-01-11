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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР

Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР
Взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики, отметил врио главы республики. Для ВС России также «кратно улучшены возможности» для освобождения Артемовска и Северска
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В освобождении территории Донецкой народной республики произошел переломный момент. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики <...> Освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта в ДНР», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас для ВС России «кратно улучшены возможности» для освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут) и Северска, а их взятие является выходом на плацдарм краматорского, славянского направления. «Сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение Донецкой народной республики», — подчеркнул врио региона.

Пушилин добавил, что российские военные почти взяли под контроль Марьинку, но ВСУ закрепились на окраинах.

Ранее 11 января основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара.

Он рассказал, что в центре города образован «котел», в котором ведутся городские бои. О количестве пленных станет известно позже. Пригожин подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера.

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После этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что часть украинских военных под Соледаром отступила. Он добавил, что такие случаи были во весь период «обороны» города.

Соледар расположен в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовск. В районе Артемовска и Соледара идут ожесточенные бои. В начале декабря Минобороны России сообщило о наступлении в этом районе.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря называл бахмутское и соледарское направления самыми «горячими и болезненными» для ВСУ.

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Виктория Громова Виктория Громова
Денис Пушилин ДНР освобождение
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