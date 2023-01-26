По всей территории Украины третий день подряд объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего подобные оповещения. Ее объявляют уже третий день подряд.
Воздушная тревога на Украине объявляется регулярно с начала октября. Минобороны России сообщало, что удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины. В последний раз ведомство отчитывалось о них 14 января.
Президент Владимир Зеленский в декабре 2022 года сообщал об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».