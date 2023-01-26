По всей территории Украины третий день подряд объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего подобные оповещения. Ее объявляют уже третий день подряд.

Воздушная тревога на Украине объявляется регулярно с начала октября. Минобороны России сообщало, что удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины. В последний раз ведомство отчитывалось о них 14 января.

Президент Владимир Зеленский в декабре 2022 года сообщал об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны. В середине января гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците электрогенерации на Украине. По его словам, проблема настолько серьезная, что оператор «Укрэнерго» «значительно ограничил потребление по всей Украине и в Киеве в частности».