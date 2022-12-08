Зеленский счел, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Киеве и области, в Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой, Закарпатской областях, сообщил украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, в связи с чем в большинстве украинских городов сохраняются графики отключений.

«Провел совещание о стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества <...> Но важно не забывать, что восстановить 100% энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений», — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

По его словам, наибольшее количество отключений зафиксировано в Киеве и области, в Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой, Закарпатской областях.

Накануне американский журнал Newsweek со ссылкой на международную гуманитарную организацию Mercy Corps сообщил, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать к католическому Рождеству 25 декабря.

«Электросеть страны может рухнуть в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся», — заявили в организации. Украинские города «станут почти непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев» из-за низких температур, считают в НКО.

Россия наносит массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины с 10 октября. В Кремле отмечали, что удары наносятся по объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Последний массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлам связи и воинским частям был нанесен 5 декабря.

Из-за повреждения инфраструктуры по всей Украине возникли проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением. В конце ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в республике не осталось неповрежденных электростанций. В конце октября министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что страна столкнется с «самой сложной» зимой как минимум за 30 лет.