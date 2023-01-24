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Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Бразилия в 2019 году обращалась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, сообщили «РИА Новости» в российском МИД.

Просьба в порядке исключения изменить очередность председательства в организации была связана с планами Бразилии возглавить G20 в 2024 году, пояснили в ведомстве.

«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров», — сказали в МИД. Кроме того, договоренность поддержали остальные страны организации и закрепили ее дипломатическими нотами.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 году в организации будет председательствовать Россия, в 2025-м ее сменит Бразилия.

Заявки на вступление в БРИКС в 2022 году подали Иран, Аргентина и Алжир. В российском МИДе их кандидатуры назвали «достойными». Заинтересованность во вступлении в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука говорил, что есть 13 претендентов на вступлении в организации, среди них он назвал Бахрейн и ОАЭ.

Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзад выражал надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам. Хатибзаде отметил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет 30%, а совокупное население государств, входящих в группу, — 40% населения мира.

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Аргентинский президент Альберто Фернандес подчеркивал, что Аргентина — «безопасный и ответственный поставщик продуктов питания и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики». А глава Алжира Абдельмаджид Теббун отмечал, что членство в БРИКС позволит стране избежать участия в «биполярных конфликтах».

Летом прошлого года саммит БРИКС проходил в онлайн-формате. Президент Владимир Путин заявил на нем, что Россия вместе со странами группы прорабатывает вопрос создания новой международной валюты, которая может стать резервной.

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Бразилия БРИКС Россия
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