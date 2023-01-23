Сергей Лавров протестировал нейтралитет ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров начал африканское турне с ЮАР, власти которой занимают нейтральную позицию насчет украинского конфликта. Против укрепления отношений Москвы и Претории выступила южноафриканская оппозиция

Сергей Лавров и Наледи Пандор (Фото: МИД РФ)

Зачем Лавров полетел в Африку

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу ЮАР Преторию — первый пункт назначения в его африканском турне, которое, по данным Institute for security studies, предполагает посещение еще нескольких стран, включая Эсватини (до 2018 года — Свазиленд) и Анголу. В феврале последует второй визит Лаврова на континент, в программе — Тунис и Мавритания, указывает Institute for security studies. Оба турне официально не анонсировались МИД России, но в конце ноября прошлого года спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов упоминал о двух предстоящих поездках Лаврова в Африку — в январе и феврале, и сообщил, что министр посетит в общей сложности восемь стран.

После начала специальной военной операции Лавров уже бывал на Африканском континенте: летом 2022 года он посетил Египет, важного торгового партнера России, и Эфиопию, а также впервые побывал в Уганде и Республике Конго. В Институте Африки РАН отмечали, что Конго и Уганда воздержались при голосовании в ООН по резолюции, осуждающей действия России на Украине, а Конго и Эфиопия выступили против исключения России из Совета ООН по правам человека.

Что же касается ЮАР, то она стала важным союзником Москвы на континенте, провозгласив нейтралитет по украинскому конфликту, отмечает Reuters, — при голосовании в ООН по связанным с Украиной вопросам Претория воздерживалась. Президент ЮАР Сирил Рамафоса предлагал сторонам посреднические усилия. Несмотря на то что внешнеторговые связи России и ЮАР не слишком велики (каждая страна занимала менее 1% во внешнеторговом обороте другой по состоянию на четвертый квартал 2021 года), Москва и Претория имеют немало общего во внешней политике: обе имеют прочные связи с Пекином, выступают за многополярный мир, поддерживают уход от доллара во взаиморасчетах и входят в БРИКС, председательство в котором в этом году перешло к ЮАР. ЮАР также планирует принять участие во втором саммите Россия — Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Российская сторона намеревалась провести его летом 2022 года, но перенесла на год на фоне военных действий на Украине.

Как на визит отреагировала южноафриканская оппозиция

Во второй половине февраля Россия, Китай и ЮАР должны начать совместные военно-морские учения на юге Африки (они пройдут с 17 по 27 февраля). ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщил, что в них примет участие фрегат «Адмирал флота Горшков», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Приезд российского министра в преддверии грядущих учений вызвал негативную реакцию крупнейшей оппозиционной партии ЮАР — либерального Демократического альянса. Член комитета по международным делам и сотрудничеству южноафриканского парламента, депутат от альянса Даррен Бергман негативно оценил сам факт переговоров с российским министром и заявил, что позицию ЮАР нельзя назвать нейтральной из-за намерений Претории участвовать в военно-морских учениях совместно с Россией. «Что, если российский корабль после этих учений [в водах Южной Африки] отправится прямо на Украину? Как тогда себя почувствует Южная Африка? Я содрогаюсь при одной этой мысли», — сказал он. Депутат призвал министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор не встречаться с Лавровым.

Демократический альянс занимал проукраинскую позицию с самого начала военных действий. Лидер партии Джон Стенхёйзен в начале мая побывал в Киеве, объяснив поездку желанием своими глазами увидеть разрушения. Также он неоднократно критиковал позицию Претории в ООН. Мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис, также состоящий в Демократическом альянсе, в октябре 2022 года выступил с призывом запретить доступ в кейптаунскую марину яхте, владельцем которой считали российского миллиардера Алексея Мордашова. Он написал официальное обращение к Пандор, в котором также предложил запретить Мордашову въезд в страну.

С осуждением позиции властей выступил и фонд имени Десмонда Туту, лауреата Нобелевской премии мира. Фонд назвал грядущие учения с участием России позорными и указал, что они являются «равнозначными заявлению, что Южная Африка присоединяется к войне против Украины».

Что Лавров обсуждал в Претории

Учения, как и позиция ЮАР по украинскому конфликту, стали главными темами переговоров министров двух стран. Перед началом переговоров Пандор повторила, что «ЮАР выступает за скорейшее мирное решение конфликта между Россией и Украиной дипломатическими путями», поскольку конфликты в любой части мира негативно влияют на все страны, нанося ущерб их экономике и обществу. Лавров поблагодарил ее.

На итоговой пресс-конференции (онлайн-трансляцию вел сайт МИД России) Лавров сообщил, что рассказал своей коллеге о ходе военных действий и подробно остановился на причинах конфликта и возможности заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он прокомментировал обвинения в том, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре на Украине, — по словам министра, ущерб связан с тем, что Киев размещает тяжелые вооружения и системы ПВО в жилых зонах. Глава МИД ЮАР в ответ высказалась за мирное решение конфликта под эгидой ООН.

Министрам также пришлось ответить на вопросы о предстоящих учениях. «Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения. Я не понимаю, у кого они могут вызвать «смешанную» реакцию? — риторически вопросил Лавров и назвал грядущие учения транспарентными. — Мы с нашими африканскими и китайскими партнерами предоставили необходимую информацию, которая доступна». Россия не хочет «никаких скандалов и никакой конфронтации», подчеркнул министр.

Пандор напомнила, что учения России, Китая и ЮАР реализуются в рамках соглашения между сторонами. «У нас же не возникает вопросов, когда военные учения проводят, например, США и Франция, как в ноябре прошлого года. Это все часть военно-морских учений, которые мы предпринимаем для того, чтобы обмениваться навыками, чтобы отвечать на различные ситуации, которые возникают в мире, включая террористические», — сказала она. «Я считаю важным, чтобы мы считали все страны суверенными и не переставали делать это тогда, когда это выгодно», — резюмировала Пандор, добавив, что ЮАР имеет право самостоятельно выбирать, с кем ей поддерживать отношения.